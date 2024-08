Βοσνία-Ερζεγοβίνη: Στρατιωτικό ελικόπτερο κατέπεσε σε λίμνη - ΒΙΝΤΕΟ

Το βοσνιακό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε πως τα τέσσερα μέλη του πληρώματος διακομίστηκαν σε νοσοκομείο της πόλης Κόνιτς για να δεχθούν τις πρώτες βοήθειες, υπογραμμίζοντας πως η κατάσταση τους είναι σταθερή και δεν διατρέχουν κίνδυνο.

Το ατύχημα σημειώθηκε στη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης ενόψει της αυριανής προγραμματισμένης άσκησης στην περιοχή. Ο υπουργός Άμυνας Ζούκαν Χέλεζ μετέβη στον τόπο του ατυχήματος για να ενημερωθεί σχετικά με τις ακριβείς συνθήκες και τα αίτια της πτώσης του στρατιωτικού ελικοπτέρου.

#BREAKING#Bosnia JUST IN: A helicopter of the Armed Forces of Bosnia and Herzegovina crashed today into Jablanica Lake.

All four crew members were rescued. Initial reports indicate that one crew member is injured and has been taken to the nearest hospital. pic.twitter.com/8ysP3zWW2I