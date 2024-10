Βοσνία-Ερζεγοβίνη: Τουλάχιστον 14 νεκροί στις χειρότερες πλημμύρες των τελευταίων ετών

Τουλάχιστον 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις πλημμύρες στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και άλλοι αγνοούνται καθώς οι καταρρακτώδεις βροχές και οι κατολισθήσεις κατέστρεψαν δρόμους, σπίτια και γέφυρες στο κέντρο της χώρας, όπως δήλωσαν αξιωματούχοι.

Η Γιαμπλάνιτσα, σε απόσταση περίπου 70 χιλιομέτρων νοτιοδυτικά της πρωτεύουσας Σαράγεβο, όπου αναφέρθηκαν οι θάνατοι, έχει αποκλειστεί εντελώς μετά τις ζημιές που προκλήθηκαν στην οδική και σιδηροδρομική σύνδεσή της.

Η τριμερής προεδρία της Βοσνίας, που αποτελείται από έναν Βόσνιο (Μουσουλμάνο), έναν Σέρβο και έναν Κροάτη, δήλωσε ότι ζήτησε τη βοήθεια του στρατού για την ευρύτερη περιοχή της Γιαμπλάνιτσα και πως μονάδες μηχανικού και διάσωσης καθώς και ένα ελικόπτερο έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή για τη διάσωση, μεταξύ άλλων, 17 ανθρώπων από ένα ψυχιατρείο.

A severe rainstorm struck Bosnia and Herzegovina overnight into Friday, killing at least 14 people and flooding several towns and villages in central and southern parts of the Balkan nation. https://t.co/MOsBBEyuvk — The New York Times (@nytimes) October 4, 2024

Μερικά σπίτια έχουν μετατραπεί σε ερείπια από τις κατολισθήσεις σε αυτό που φαίνεται να είναι οι χειρότερες πλημμύρες στη Βοσνία από το 2014, τουλάχιστον, όταν τουλάχιστον 20 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στις πλημμυρες.

«Τουλάχιστον 14 άνθρωποι εντοπίστηκαν νεκροί στην περιοχή της Γιαμπλάνιτσα», δήλωσε ο Ντάρκο Τζούκαν, εκπρόσωπος του περιφερειακού καντονιού. «Υπάρχουν πληροφορίες για πολλούς αγνοούμενους».

«Σε ορισμένες περιοχές φαίνονται μόνο τμήματα της στέγης. Δεν μπορώ να θυμηθώ κρίση τέτοιου μεγέθους από την εποχή του πολέμου (1992-1995)», είπε.

At least 14 people have been killed in a severe rainstorm that struck Bosnia overnight Friday, and caused flooding in several towns and villages in central and southern parts of the country. https://t.co/Iahu2W5dpF — The Associated Press (@AP) October 4, 2024

Η πόλη Κισιλιάκ στην κεντρική Βοσνία πλημμύρισε μετά την υπερχείλιση ενός ποταμού. Τα λασπόνερα έφθασαν μέχρι τις πόρτες επιχειρήσεων και σπιτιών, σύμφωνα με πλάνα από drones που έλαβε το Reuters, αν και τα νερά είχαν αρχίσει να υποχωρούν μετά το μεσημέρι.

Η υπηρεσία πολιτικής προστασίας της Ομοσπονδίας Βοσνίας-Ερζεγοβίνης άφησε να εννοηθεί ότι ο απολογισμός μπορεί να αυξηθεί.

«Υπάρχουν πληροφορίες για απώλειες και έναν αριθμό τραυματιών και αγνοουμένων», ανέφερε σε ανακοίνωση που εξέδωσε.

Terrible floods hit Bosnia and Herzegovina early this morning, where 14 people have lost their lives so far. Incredible damage of infrastructure and property. It seems like the more money we let the climate cult steal, the worse the weather gets. pic.twitter.com/X78haBir0W — JereMemez (@Jere_Memez) October 4, 2024

Η γειτονική Κροατία επλήγη επίσης από πλημμύρες, αν και δεν υπάρχουν πληροφορίες για απώλειες. Οι αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση για έκτακτα καιρικά φαινόμενα στην ακτή της Αδριατικής και στις κεντρικές περιοχές της χώρας.

Το Μαυροβούνιο και η Σερβία εξέδωσαν επίσης παρόμοιες προειδοποιήσεις.