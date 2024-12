Βοσνία: Χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς ρεύμα λόγω χιονοθύελλας - Κροατία: Διάσωση 48 ανθρώπων που είχαν θαφτεί από το χιόνι

Πόλεις και χωριά κυρίως στο βορειοδυτικό και στο κεντρικό τμήμα της χώρας πλήττονται από διακοπές, σύμφωνα με τις δυο μεγαλύτερες βοσνιακές εταιρείες ηλεκτροδότησης.

Πάνω από 200.000 κατοικίες σε διάφορες περιοχές της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης παρέμειναν χωρίς ηλεκτροδότηση ανήμερα τα Χριστούγεννα, για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, ανακοίνωσαν οι αρχές της χώρας των Βαλκανίων, καθώς χιονοθύελλα που την έπληξε προχθές Τρίτη συνέχιζε να προκαλεί προβλήματα σε χώρες της περιοχής.

??????Severe Snowfall Disrupts Life in Bosnia and Herzegovina On Christmas Eve, Northern Bosnia & Herzegovina Experienced Heavy Snowstorms, with Snowdrifts Reaching Several Meters in Height. According to Local Authorities, Many Roads Are Still Blocked. pic.twitter.com/6ECUuVyUpw — ??Global Climate Crises?? (@champion777_) December 25, 2024

Η χιονοθύελλα κόπασε χθες, ημέρα που ο καθολικός πληθυσμός γιόρτασε τα Χριστούγεννα, όμως πολλοί δρόμοι παρέμεναν κλειστοί, αποκλείοντας πολλές κοινότητες.

«Οι ομάδες μας βρίσκονται στο πεδίο ασταμάτητα, κάνουν το παν», διαβεβαίωσε η Γελένα Μάρκοβιτς, εκπρόσωπος της εταιρείας διανομής Elektroprenos BiH. Οι περισσότερες γραμμές μετάδοσης που έχουν πρόβλημα βρίσκονται σε δυσπρόσιτες περιοχές, διευκρίνισε.

More than 200,000 homes across Bosnia and Herzegovina were without electricity for a second day on Wednesday, authorities said, after a snowstorm the day before caused widespread disruption across several Balkan countries. https://t.co/fKW7pI2QgFhttps://t.co/fKW7pI2QgF — Reuters Science News (@ReutersScience) December 25, 2024

Στο μεταξύ στη γειτονική Κροατία, υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων ανέφεραν πως διέσωσαν 48 ανθρώπους που είχαν θαφτεί από το χιόνι στην κεντρική περιφέρεια Λίκα.

Στη Σλοβενία, οι αρχές ενημέρωσαν πως οι ισχυροί άνεμοι και το χιόνι δεν επέτρεψαν ελικόπτερο να διασώσει ούγγρο πεζοπόρο που έχει αποκλειστεί στις Άλπεις από την Κυριακή.

??????? UPDATE | WINTER STORM HIT BOSNIA AND HERZEGOVINA December 24, 2024 Heavy snowfall and strong winds caused widespread disruptions in Bosnia and Herzegovina, leaving: - Tens of thousands of homes without electricity - Hardest-hit areas: Unsko-Sanski Canton, Tuzla, and… pic.twitter.com/NwO7IuSjo8 — Weather monitor (@Weathermonitors) December 25, 2024

Στη δυτική Σερβία, κάπου 10.000 σπίτια δεν είχαν ρεύμα το μεγαλύτερο μέρος της χθεσινής ημέρας, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Tanjug, το οποίο επικαλέστηκε τον Ιβάν Σπάιτς, αξιωματούχο της υπηρεσίας αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων στην πόλη Σάμπατς. Πάντως η παροχή αποκαταστάθηκε για τους περισσότερους οικιακούς πελάτες χθες, κατά την ίδια πηγή.