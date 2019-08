Βουλευτίνα σε Ελισάβετ για το Brexit: Πρόσεχε μην έχεις την τύχη του ξαδέλφου σου Κωνσταντίνου στην Ελλάδα

Η βρετανίδα βουλευτής Κέιτ Οσαμορ, μέλος του κόμματος των Εργατικών, εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκειά της, έφτασε στο σημείο να μιλήσει ακόμη και για κατάργηση της μοναρχίας. Σε ανάρτησή της χρησιμοποίησε την στάση της Ελλάδας απέναντι στον τέως βασιλιά της Ελλάδας, Κωνσταντίνο, ως παράδειγμα προς την Ελισάβετ!

Στην ανάρτησή της στο Twitter η Κέιτ Οσαμόρ αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Η βασίλισσα θα έπρεπε να δει τι συνέβη στον ξάδερφό της, πρώην βασιλιά της Ελλάδας, όταν επιτρέπεις ακροδεξιό πραξικόπημα. Κατάργηση της μοναρχίας!».

The Queen should look at what happened to her cousin Tino ex King of Greece when you enable a right wing coup!

Monarchy abolished!