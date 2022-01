Βουλγαρία: Αντιεμβολιαστές διαδηλωτές επιχείρησαν να εισβάλουν στο κοινοβούλιο - Βίντεο

Οι συγκεντρωμένοι, πολλοί εκ των οποίων έφτασαν με λεωφορεία στο κέντρο της πόλης, έσπασαν τον αστυνομικό κλοιό γύρω από το κοινοβούλιο και έφτασαν στην κεντρική πύλη του κτιρίου. Δεν μπήκαν μέσα αλλά ζήτησαν να βγουν έξω οι βουλευτές και να ακούσουν τα αιτήματά τους. Πολλοί άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και αστυνομικοί, τραυματίστηκαν στα μικροεπεισόδια που προηγήθηκαν.

Κρατώντας βουλγαρικές σημαίες και λάβαρα του υπερεθνικιστικού κόμματος Αναγέννηση, που οργάνωσε τη συγκέντρωση, οι διαδηλωτές φώναζαν «Ελευθερία» και «Μαφία» και κατήγγειλαν όλα τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

