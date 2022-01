Βουλγαρία: Ιστορικό Πάρκο κοντά στη Βάρνα - Ένα ταξίδι πίσω στον χρόνο - Βίντεο

Το Ιστορικό Πάρκο κοντά στη Βάρνα (στη Μαύρη Θάλασσα) αποτελεί έναν θαυμάσιο τουριστικό προορισμό για μια μονοήμερη εκδρομή.

Για πρώτη φορά μετά την ίδρυσή του, το πάρκο θα παραμείνει ανοικτό τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο, επιτρέποντας στους χειμερινούς τουρίστες να ζήσουν την προϊστορική περίοδο στα βουλγαρικά εδάφη μέσω ιστορικών αναπαραστάσεων και αντικειμένων.

Το Ιστορικό Πάρκο άνοιξε τον Ιούνιο του 2019 στο χωριό του Νεόφιτ Ρίλσκι, σε απόσταση 30 χιλιομέτρων από τη Βάρνα (στη Μαύρη Θάλασσα). Έχοντας τιμηθεί τρεις φορές με το ετήσιο βραβείο του υπουργείου Τουρισμού The Choice of the Bulgarians, το μεγάλης κλίμακας συγκρότημα δίνει τη δυνατότητα στον επισκέπτη για ένα διαδραστικό ταξίδι πίσω στον χρόνο, σε διάφορες ιστορικές περιόδους που άφησαν το σημάδι τους στη χώρα: τη Χαλκολιθική και Νεολιθική περίοδο, την εποχή των Θρακών και τη Ρωμαϊκή περίοδο, όπως και την περίοδο των Α΄ και Β΄ βουλγαρικών βασιλείων.

Η κατασκευή του πάρκου συνεχίζεται, με ένα από τα πέντε σχεδιαζόμενα στάδια να έχουν ήδη ολοκληρωθεί με τη βοήθεια Βουλγάρων αρχαιολόγων, ιστορικών, συγγραφέων, γλυπτών και τεχνιτών. Το επόμενο στάδιο (Β΄ Βουλγαρικό Βασίλειο) αναμένεται να ολοκληρωθεί κατά τις αρχές της καλοκαιρινής περιόδου του 2022 και το τελευταίο στάδιο (Ρώμη) την Άνοιξη του 2024. Μόλις ολοκληρωθεί το πάρκο θα καλύπτει μια συνολική περιοχή 50 εκταρίων.

Αυτή τη στιγμή, οι επισκέπτες μπορούν να μάθουν σχετικά με τον τρόπο ζωής και τον πολιτισμό των ανθρώπων που ζούσαν στα βουλγαρικά εδάφη κατά τη διάρκεια της Νεολιθικής και Χαλκολιθικής εποχής, των Αρχαίων Θρακών, των Σλάβων και των Πρωτο-Βουλγάρων. Οι τουρίστες έχουν τη δυνατότητα να εξερευνήσουν 22 κτίρια σε πραγματικό μέγεθος, όλα τους χτισμένα με υλικά που ανταποκρίνονται στις περιόδους αναφοράς τους. Μεταξύ άλλων υπάρχει ένα οχυρό με έμπνευση από το οχυρό Μπάμπα Βίντα κοντά στο Βιδίνιο (στον Δούναβη), οικήματα της Νεολιθικής και Χαλκολιθικής περιόδου, κατοικίες Πρωτο-Βουλγάρων και Σλάβων και τις αναπαραστάσεις τριών θρακικών τάφων και του παλατιού του βασιλιά των Θρακών Σεύθη Γ΄.

Επιπλέον των κτιρίων και εκθεμάτων, το Ιστορικό Πάρκο προσφέρει διάφορα αξιοθέατα στους εξωτερικούς χώρους του, όπως επιδείξεις παραδοσιακής τοξοβολίας, επιδεξιότητες με αρπακτικά πτηνά και τεχνικές μάχης και όπλων της εποχής του Μεσαίωνα. Οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να βγάλουν φωτογραφίες φορώντας κοστούμια της εποχής, να ποζάρουν με ένα γεράκι, να επιχειρήσουν να ιππεύσουν ένα άλογο. Επίσης, βόλτες με βάρκα είναι διαθέσιμες στη λίμνη έκτασης 10.000 τετραγωνικών μέτρων του πάρκου.

Οι επισκέπτες μπορούν επιπλέον να δοκιμάσουν εδέσματα από διάφορες ιστορικές περιόδους και περιοχές της Βουλγαρίας, να παρακολουθήσουν αρχαίες πρακτικές καλλιέργειας λαχανικών και περάσουν τη νύχτα σε ένα «yurt» της πρωτο-βουλγαρικής περιόδου.

Το Ιστορικό Πάρκο φιλοξενεί θεματικές εκδηλώσεις κάθε χρόνο, με δύο διεθνή φεστιβάλ να έχουν προγραμματιστεί για το 2022: ένα μεσαιωνικό φεστιβάλ τον Ιούνιο, αφιερωμένο στον τρόπο ζωής, τον πολιτισμό και τους πολέμου των Βουλγάρων και των λαών της Ευρασίας κατά τη διάρκεια του Πρώιμου Μεσαίωνα και ένα αρχαίο φεστιβάλ τον Ιούλιο αφιερωμένο στον θρακικό πολιτισμό.

Κατά τους χειμερινούς μήνες έως την 1η Μαρτίου, το Ιστορικό Πάρκο είναι ανοικτό από τις 10 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, BTA, ipark.bg