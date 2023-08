Βουλγαρία: Οργή για την απελευθέρωση 26χρονου που χαράκωσε με 400 μαχαιριές τη φίλη του

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, δικαστήριο της πόλης Στάρα Ζαγόρα, που επιλήφθηκε της υπόθεσης, χαρακτήρισε «ελαφρά» τα τραύματα και δεν διέταξε τη σύλληψη του δράστη. Ύστερα από κύμα λαϊκής κατακραυγής, ο 26χρονος συνελήφθη. Αρνήθηκε πως διέπραξε την επίθεση και αφέθηκε ελεύθερος έπειτα από κράτηση 72 ωρών.

Χιλιάδες Βούλγαροι διαδήλωσαν σε αρκετές πόλεις της χώρας για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών, στον απόηχο της συγκεκριμένης επίθεσης που συγκλόνισε την κοινή γνώμη. Περισσότεροι από 5.000 άνθρωποι διαδήλωσαν στην πρωτεύουσα Σόφια, ζητώντας μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος και ιδίως μεγαλύτερη προστασία των γυναικών, κρατώντας πλακάτ που έγραφαν «Ούτε μια γυναίκα παραπάνω».

«Πώς είναι δυνατόν ένας τέτοιος σαδισμός να χαρακτηρίζεται απλή σωματική βλάβη; Η αντίδραση του δικαστηρίου είναι σοκαριστική», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο η 39χρονη Εμιλία Στογιάνοβα. «Η παραδοσιακή ανοχή στην ενδοοικογενειακή βία και η δυσλειτουργία των θεσμών πρέπει να αλλάξουν», είπε ο Ιβάν, ο οποίος δεν θέλησε να δημοσιοποιήσει το επώνυμό του.

