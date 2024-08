Βουλγαρία: Σε τροχιά νέων πρόωρων εκλογών

Το μικρό κόμμα There Is Such a People (ITN) της Βουλγαρίας επέστρεψε στον πρόεδρο Ρούμεν Ράντεφ την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης αφού απέτυχε στην συγκρότηση σταθερού κυβερνητικού συνασπισμού, γεγονός που θέτει την Βουλγαρία και πάλι σε τροχιά πρόωρων εκλογών για έβδομη φορά κατά την τελευταία τριετία.