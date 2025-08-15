Προσγειώθηκε το Air Force One στην Αλάσκα, στρώθηκε το κόκκινο χαλί - Στον «αέρα» το τετ α τετ Τραμπ - Πούτιν σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο - Συνεχής ενημέρωση - Real.gr

Στο Άνκορατζ της Αλάσκας είναι στραμμένα τα βλέμματα όλου του κόσμου, όπου είναι προγραμματισμένη για τις 22:00 (ώρα Ελλάδας), η ιστορική συνάντηση μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, με τον Ρώσο ομόλογό του Βλάντιμιρ Πούτιν.

Ο Τραμπ αναχώρησε από τον Λευκό Οίκο μετά τις 14:00 ώρα Ελλάδος και ταξιδεύει με το αμερικανικό προεδρικό αεροσκάφος για το σημείο συνάντησης της συνόδου κορυφής.

«Υψηλό διακύβευμα» έγραψε με κεφαλαία γράμματα στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ, λίγο πριν από την αναχώρησή του.

Ένα νέο βίντεο από την συνομιλία του με δημοσιογράφους στο Air Force One έδωσε στη δημοσιότητα ο Ντόναλντ Τραμπ, στο οποίο θέτει τον πήχη της συνάντησης με τον Πούτιν λέγοντας πως θέλει να δει σήμερα μία κατάπαυση πυρός με την Ουκρανία.

Όταν ρωτήθηκε τι θα έκανε επιτυχημένη τη συνάντηση, δήλωσε σε δημοσιογράφους στο προεδρικό αεροσκάφος Air Force One: «Δεν μπορώ να σας το πω αυτό. Δεν ξέρω. Δεν υπάρχει τίποτα δεσμευτικό. Θέλω ορισμένα πράγματα. Θέλω μια εκεχειρία».

«Θέλω να δω μια εκεχειρία γρήγορα… Δεν θα είμαι ευχαριστημένος εάν δεν γίνει αυτό σήμερα», είπε, προσθέτοντας ότι η Ευρώπη και ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα συμμετάσχουν επίσης.«Θέλω να σταματήσουν οι σκοτωμοί».

Όπως είπε,επίσης, ο Πούτιν είναι «έξυπνος», ότι «τα πάνε καλά», και ότι υπάρχει «μεγάλος σεβασμός και από τις δύο πλευρές». Εξέφρασε μάλιστα την πεποίθηση ότι «κάτι θα συμβεί». «Παρατήρησα ότι φέρνει πολλούς επιχειρηματίες από τη Ρωσία, και αυτό είναι καλό. Μου αρέσει αυτό, γιατί θέλουν να κάνουν επιχειρήσεις, αλλά δεν θα κάνουν επιχειρήσεις μέχρι να σταματήσει ο πόλεμος.»

✈️ President Donald J. Trump Departs Washington, D.C., for Alaska for a Historic Summit. pic.twitter.com/eUfCC9EmQF — The White House (@WhiteHouse) August 15, 2025

Ο Τραμπ επιβεβαίωσε ότι αν δεν καταλήξουν σε συμφωνία θα είναι «σοβαρές» συνέπειες για τη Ρωσία. Θα είναι «Οικονομικά σοβαρές. Θα είναι πολύ σοβαρές. Δεν το κάνω για την υγεία μου, εντάξει, δεν το χρειάζομαι. Θα ήθελα να εστιάσω στη χώρα μας, αλλά το κάνω για να σώσω πολλές ζωές. Ναι, πολύ σοβαρές.

Ο Τραμπ ρωτήθηκε επίσης για την πιθανότητα οι ΗΠΑ να παρέχουν εγγυήσεις ασφάλειας στην Ουκρανία. «Ίσως, μαζί με την Ευρώπη και άλλες χώρες. Όχι με τη μορφή του ΝΑΤΟ, γιατί αυτό δεν πρόκειται να συμβεί, ξέρετε, υπάρχουν ορισμένα πράγματα που δεν πρόκειται να συμβούν. Αλλά ναι, μαζί με την Ευρώπη, υπάρχει πιθανότητα…», είπε.

Και για να μην ξεχάσει τον παλιό του εαυτό, πρόσθεσε με αυταρέσκεια ότι «Αν δεν ήμουν πρόεδρος, θα είχε καταλάβει (σ.σ. Ο Πούτιν) όλη την Ουκρανία αυτή τη στιγμή».

Ερωτηθείς αν θα συζητήσει με τον Πούτιν εδαφικά ζητήματα, ο Τραμπ απάντησε: «Θα συζητηθούν, αλλά πρέπει να αφήσω την Ουκρανία να πάρει αυτή την απόφαση, και πιστεύω ότι θα πάρει τη σωστή απόφαση, αλλά δεν είμαι εδώ για να διαπραγματευτώ για την Ουκρανία. Είμαι εδώ για να τους φέρω στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Και νομίζω ότι υπάρχουν δύο πλευρές. Κοιτάξτε, ο Βλαντιμίρ Πούτιν ήθελε να καταλάβει όλη την Ουκρανία. Αν δεν ήμουν πρόεδρος, θα είχε καταλάβει όλη την Ουκρανία αυτή τη στιγμή, αλλά δεν θα το κάνει».

Ο Τραμπ έκανε τις δηλώσεις αυτές μιλώντας σε δημοσιογράφους επί του αμερικανικού προεδρικού αεροσκάφους (Air Force One) στην πορεία του για την Αλάσκα όπου θα έχει σύνοδο κορυφής σε λίγες ώρες με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Σε συνέντευξή του ο Τραμπ στο Fox News δήλωσε πως θα αποχωρήσει άμεσα από την Αλάσκα εάν δεν έχει σύντομα αποτελέσματα.

“I think it’s going to work out very well and if it doesn’t, I’m going to head back home real fast.” EXCLUSIVE: President Trump sits down with Bret Baier as he travels to Alaska for a high-stakes summit with Russian President Vladimir Putin. Catch more of the interview tonight… pic.twitter.com/ES0oSkFb9V — Fox News (@FoxNews) August 15, 2025

Καθ’ οδόν προς το Άνκορατζ είναι και ο Ρώσος πρόεδρος, ο οποίος πραγματοποίησε επίσκεψη στο ρωσικό λιμάνι Μαγκαντάν

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν αναμένεται να φτάσει αεροπορικώς σήμερα στο Άνκορατζ της Αλάσκας στις 11:00 τοπική ώρα (22:00 ώρα Ελλάδας) και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα υποδεχτεί τον Ρώσο ομόλογό του κατά την αποβίβαση από το αεροπλάνο του, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ στην ρωσική κρατική τηλεόραση.

Πεσκόφ: Οι συνομιλίες μπορεί να διαρκέσουν τουλάχιστον 6 με 7 ώρες

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ενόψει της συνόδου κορυφής στην Αλάσκα για την Ουκρανία ότι θα ήταν δυνατή μια επακόλουθη τριμερής συνάντηση εάν οι συνομιλίες μεταξύ του Βλαντίμιρ Πούτιν και του Ντόναλντ Τραμπ φέρουν αποτελέσματα, μετέδωσε σήμερα το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Ο Πεσκόφ δήλωσε ότι οι συνομιλίες μεταξύ των προέδρων της Ρωσίας και των Ηνωμένων Πολιτειών μπορεί να διαρκέσουν «τουλάχιστον 6 με 7 ώρες» συνολικά συμπεριλαμβανομένης της συνάντησης και της κοινής συνέντευξης Τύπου.

Δήλωσε επίσης ότι και οι βοηθοί τους θα συμμετάσχουν σε κατ΄ιδίαν συναντήσεις όπως αναμένεται να πραγματοποιηθούν, μετέδωσαν τα ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

«Συνολικά, μπορούμε να αναμένουμε ότι αυτό θα διαρκέσει τουλάχιστον 6 με 7 ώρες», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ στη ρωσική κρατική τηλεόραση, εξηγώντας ότι οι δύο ηγέτες θα συναντηθούν κατ’ ιδίαν, πριν από διευρυμένες διαπραγματεύσεις μεταξύ των αντιπροσωπειών τους και στη συνέχεια την κοινή συνέντευξη Τύπου.

Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ-Λουκασένκο λίγο πριν τη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε τηλεφωνική επικοινωνία σήμερα με τον πρόεδρο της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο, πιστό σύμμαχο του Βλαντίμιρ Πούτιν, λίγες ώρες πριν την πολυαναμενόμενη σύνοδο κορυφής μεταξύ των προέδρων των ΗΠΑ και της Ρωσίας στην Αλάσκα.

«Είχα μια εξαιρετική συνομιλία με τον αξιοσέβαστο πρόεδρο της Λευκορωσίας», δήλωσε ο Τραμπ σε ανάρτησή του ενώ ταξίδευε με το αμερικανικό προεδρικό αεροσκάφος προς το Άνκορατζ, τόπο συνάντησης με τον Ρώσο ομόλογό του

«Συζητήσαμε πολλά θέματα, συμπεριλαμβανομένης της επίσκεψης του προέδρου Πούτιν στην Αλάσκα», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, τονίζοντας ότι «προσμένει να συναντήσει τον Λουκασένκο στο μέλλον».

«Ο Λουκασένκο και ο Τραμπ είχαν τηλεφωνική συνομιλία», μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Λευκορωσίας, Belta.

Ο Τραμπ σημείωσε ότι σκοπός της τηλεφωνικής επικοινωνίας ήταν να ευχαριστήσει τον Λουκασένκο για την απελευθέρωση 16 κρατουμένων και να παροτρύνει για την απελευθέρωση 1.300 ακόμη.