Quantcast
Brad Pitt: Η πιο τρομακτική μέρα στην F1 – Tι αποκαλύπτει ο σκηνοθέτης - Real.gr
real player

Brad Pitt: Η πιο τρομακτική μέρα στην F1 – Tι αποκαλύπτει ο σκηνοθέτης

12:00, 15/10/2025
Brad Pitt: Η πιο τρομακτική μέρα στην F1 – Tι αποκαλύπτει ο σκηνοθέτης

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ / EPA/ALI HAIDER

Ο Joseph Kosinski παραδέχεται ότι «σταύρωσε τα δάχτυλά του» κατά τη διάρκεια μιας «επικίνδυνης» σκηνής.

Διαβάστε το δημοσίευμα στο instyle.gr

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved