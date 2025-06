Μπραντ Λάντερ: Συνελήφθη από πράκτορες της ICE ο υποψήφιος δήμαρχος της Νέας Υόρκης - Real.gr

Συνελήφθη την Τρίτη (17/6) από πράκτορες της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE), ο Ελεγκτής της Νέας Υόρκης και υποψήφιος δήμαρχος των Δημοκρατικών, Μπραντ Λάντερ.

Όπως ανακοίνωσε η σύζυγος του Λάντερ, ο ίδιος συνελήφθη την ώρα που συνόδευε έναν κατηγορούμενο έξω από το δικαστήριο μετανάστευσης.

«Ενώ συνόδευε έναν κατηγορούμενο έξω από το δικαστήριο μετανάστευσης στην οδό Federal Plaza 26, ο Μπραντ συνελήφθη από μασκοφόρους πράκτορες και κρατήθηκε από την ICE», έγραψε συγκεκριμένα η σύζυγος του Λάντερ, Μεγκ Μπαρνέτ, στο «X».

«Αυτό βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και η ομάδα μας παρακολουθεί στενά την κατάσταση», έγραψε ο Μπαρνέτ.

