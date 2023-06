«Βράζει» η Γαλλία: Δύο νεκροί από τις ταραχές - Κατέβηκαν τεθωρακισμένα στους δρόμους - «Μπλόκο» της κυβέρνησης στα social media - ΒΙΝΤΕΟ

Φοβούμενη την περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης η Γαλλίδα πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι θα αναπτυχθούν επίσης «πρόσθετες κινητές δυνάμεις», προσθέτοντας ότι «εκδηλώσεις μεγάλης κλίμακας (...) που ενδέχεται να ελλοχεύουν κινδύνους για τη δημόσια τάξη ανάλογα με τις καταστάσεις ανά περιοχή» θα ακυρωθούν.

Οι αποφάσεις αυτές αποτελούν μέρος των μέτρων που εγκρίθηκαν κατά τη διάρκεια της διυπουργικής επιτροπής αντιμετώπισης κρίσεων που συνεδρίασε το μεσημέρι της Παρασκευής στο υπουργείο Εσωτερικών υπό την ηγεσία του προέδρου Μακρόν.

Την ίδια στιγμή η γαλλική κυβέρνηση ζήτησε από τους νομάρχες, τους περιφερειάρχες, δημόσιες συγκοινωνίες λεωφορεία και τραμ να σταματήσουν τα δρομολόγια σε όλη τη Γαλλία από τις 21:00, τοπική ώρα (22:00 ώρα Ελλάδας), μετά από τρεις νύχτες ταραχών, ανέφερε το υπουργείο Εσωτερικών.

Ο υπουργός τους ζήτησε επίσης να εφαρμόζουν «συστηματικά τις εντολές που απαγορεύουν την πώληση και μεταφορά πυροτεχνημάτων, κουτιών βενζίνης, και άλλων εύφλεκτων και χημικών προϊόντων».

Οι νομαρχίες πολλών πόλεων όπως η Μασσαλία, η Λυών και το Μπορντό απαγόρευσαν κάθε διαδήλωση στα κέντρα των πόλεων την Παρασκευή. Αυτές οι απαγορεύσεις, που αφορούν επίσης το Στρασβούργο, το Μονπελιέ, την Τουλούζη, τη Γκρενόμπλ και το Ανεσί, έρχονται καθώς εκκλήσεις για συγκεντρώσεις την Παρασκευή στις 8 μ.μ. σε 6 μεγάλες πόλεις «κατά του ρατσισμού, των εγκλημάτων και της αστυνομικής βίας» μεταδίδονται ευρέως στα κοινωνικά δίκτυα.

Πλιάτσικο σε καταστήματα

Στο περιθώριο των διαδηλώσεων εκδηλώνονται βανδαλισμοί και πλιάτσικο. Την Παρασκευή λεηλατήθηκαν πολλά καταστήματα, ανάμεσά τους και ένα κατάστημα της Apple στο Στρασβούργο.

Το Σάββατο η κηδεία του 17χρονου - Προφυλακίστηκε ο αστυνομικός

Η κηδεία του 17χρονου Ναέλ είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο, δήλωσε ο Πατρίκ Ζαρί, δήμαρχος της Ναντέρ, από όπου καταγόταν ο έφηβος. «Πρέπει να συνεχίσουμε να περιβάλλουμε αυτή την οικογένεια, αυτή τη μητέρα που θα θάψει το παιδί της αύριο», είπε ο Ζαρί μιλώντας σε μέσα ενημέρωσης.

Παράλληλα κατηγορία για εκ προθέσεως ανθρωποκτονία απαγγέλθηκε στον αστυνομικό που πυροβόλισε τον έφηβο με τον κατηγορούμενο να προφυλακίζεται.

«Ο αστυνομικός παραπέμφθηκε σήμερα στο πλαίσιο έναρξης δικαστικής έρευνας για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως. Tου απαγγέλθηκε αυτή η κατηγορία και κρίθηκε προφυλακιστέος», σύμφωνα με ανακοίνωση της εισαγγελίας.

