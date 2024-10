«Βράζει» η Μέση Ανατολή: Εκατοντάδες ιρανικοί πύραυλοι έπληξαν το Ισραήλ

Οι σειρήνες ήχησαν σε όλο το Ισραήλ και εκρήξεις ακούγονταν στην Ιερουσαλήμ και την κοιλάδα του Ιορδάνη. Οι Ισραηλινοί είχαν σπεύσει σε καταφύγια. Οι δημοσιογράφοι της δημόσιας τηλεόρασης που μετέδιδαν ζωντανά τις εξελίξεις, ξάπλωσαν στο έδαφος.

Δημοσιογράφοι του πρακτορείου Reuters είδαν να αναχαιτίζονται πύραυλοι στον εναέριο χώρο της γειτονικής Ιορδανίας. Ο ισραηλινός στρατός προειδοποίησε νωρίτερα ότι η επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους αναμενόταν «ευρεία» και κάλεσε τους πολίτες να βρουν ασφαλές καταφύγιο.

Live ενημέρωση:

Δείτε live εικόνα:

