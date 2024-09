«Βράζει» η Μέση Ανατολή - Νέες απειλές Νετανιάχου σε Χεζμπολάχ

«Είμαστε αποφασισμένοι να διασφαλίσουμε ότι οι κάτοικοι στο βόρειο τμήμα θα μπορέσουν να επιστρέψουν στα σπίτια τους με κάθε ασφάλεια. Καμία χώρα δεν μπορεί να ανεχθεί να ανοίγουν πυρ εναντίον των κατοίκων της, εναντίον των πόλεών της και ούτε εμείς, το Κράτος του Ισραήλ, θα το ανεχθούμε», κατέληξε.

Netanyahu: 'We hit Hezbollah with a string of strikes that it didn't imagine'

Αναχαίτιση ενός «ύποπτου εναέριου στόχου»

Να σημειωθεί πως ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα ότι αναχαίτισε έναν «ύποπτο εναέριο στόχο» που είχε εκτοξευτεί από τα ανατολικά, χωρίς, ωστόσο, ν’ αναφερθούν καταστροφές ή τραυματισμοί.

Νωρίτερα, ένας αξιωματούχος της Ισλαμικής Αντίστασης στο Ιράκ, μιας οργάνωσης από ομάδες ενόπλων που έχουν την υποστήριξη του Ιράν, δήλωσε ότι πραγματοποιήθηκαν επιθέσεις με πυραύλους κρουζ και drones παγιδευμένων με εκρηκτικά κατά του Ισραήλ.

Lebanon hit with massive bomb, one of the largest Israel has ever sent.

Shockwave felt many many miles away