«Βράζει» η Μέση Ανατολή: «Όποιος μας κάνει κακό, του κάνουμε κακό» διαμηνύει ο Νετανιάχου - Η Χεζμπολάχ χτύπησε με 320 πυραύλους

Το σιιτικό κίνημα του Λιβάνου Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε «την πρώτη φάση» αντιποίνων του για τον θάνατο ηγετικού στελέχους του στρατιωτικού του βραχίονα, του Φουάντ Σουκρ, σε ισραηλινό αεροπορικό βομβαρδισμό σε προάστιο της Βηρυτού τον περασμένο μήνα.

It claims “the first part of our revenge is over”.

Το σιιτικό κίνημα του Λιβάνου σημείωσε ότι έπληξε σήμερα 11 ισραηλινούς στρατιωτικούς στόχους και ότι εξαπέλυσε πάνω από 320 πυραύλους Κατιούσα.

#BREAKING: More than a dozen rockets fired into northern Israel just now. Live camera in north Israel captures the moment more than 12 Iron Dome Tamir interceptors were fired off to protect Israeli cities. https://t.co/wnrRivDs3Epic.twitter.com/wd1uISVjOI