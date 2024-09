«Βράζει» η Μέση Ανατολή: Προετοιμασίες του Ισραήλ για χερσαία επιχείρηση στον Λίβανο

Επιστρατεύονται άλλες δύο ταξιαρχίες εφέδρων στα σύνορα με τον Λίβανο

Το Ισράηλ επιστρατεύει άλλες δύο ταξιαρχίες εφέδρων στα βόρεια σύνορα για επιχειρησιακές δραστηριότητες, ανέφερε σήμερα ο στρατός έπειτα από ημέρες κλιμακούμενων αεροπορικών πληγμάτων εναντίον στόχων της Χεζμπολάχ σε διάφορες περιοχές του Λιβάνου.

«Αυτό θα επιτρέψει τη συνέχιση της μάχης εναντίον της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ, την άμυνα του κράτους του Ισραήλ, και θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις ώστε οι κάτοικοι του βορείου Ισραήλ να μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους», ανέφερε σε μια ανακοίνωση ο στρατός.

Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν, εξάλλου, πως ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συγκαλεί συνεδρίαση συμβουλίου υπουργών για τις 20:00 ώρα Ελλάδας.

