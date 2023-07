Βραζιλία: 23χρονη οπαδός σκοτώθηκε αφού δέχθηκε χτύπημα στο λαιμό με μπουκάλι μπύρας

Όπως δήλωσε ο αδερφός της, Φελίπε, η Γκαμπριέλα υποβλήθηκε σε χειρουργείο μετά την επίθεση που δέχθηκε προσθέτοντας ότι η 23χρονη είχε υποβληθεί σε επεμβάσεις στην καρδιά, τους πνεύμονες και το συκώτι.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στο Twitter φέρεται να έχουν καταγραφεί οι πρώτες στιγμές μετά τον τραυματισμό της 23χρονης:

Video of Gabriela Anelli after receiving a bottle at the Allianz park stadium. pic.twitter.com/iEYnJxnzse

«Δεν μπορούμε να αποδεχθούμε ότι μια 23χρονη μπορεί να πέσει θύμα βαρβαρότητας σε έναν χώρο που είναι προορισμένος για διασκέδαση» ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Παλμέιρας ζητώντας από την αστυνομία να διερευνήσει τις ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας «που πλήγωσε το ποδόσφαιρο της Βραζιλίας».

??VEJA: A torcedora Gabriela Anelli, morta por um torcedor do Flamengo após ser atingida na cabeça por uma garrafa no Allianz Parque, cuidava de crianças autistas e com síndrome de Down para conseguir pagar um plano mensal para assistir aos jogos do Palmeiras. pic.twitter.com/bpumhiNh68