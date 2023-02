Βραζιλία: 64 οι νεκροί από τις πλημμύρες, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό

«Μέχρι στιγμής έχουμε επιβεβαιώσει 64 θανάτους», μεταξύ των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί «20 άνδρες, 17 γυναίκες και 18 παιδιά», δήλωσαν οι αρχές της Πολιτείας του Σάο Πάολο.

Πάνω από 680 χιλιοστά βροχής έπεσαν σε 24 ώρες στα τέλη της προπερασμένης εβδομάδας στη Σαν Σεμπαστσιάου, παραθαλάσσιο θέρετρο 200 χιλιόμετρα από την Σαν Πάουλου, ποσότητα διπλάσια από τον μηνιαίο μέσο όρο βροχόπτωσης.

Μια εβδομάδα μετά, ένα άτομο εξακολουθούσε να αγνοείται, σύμφωνα με τον ειδησεογραφικό ιστότοπο G1 που επικαλείται την Πολιτική Προστασία.

Περισσότεροι από 2.400 άνθρωποι έχουν ξεσπιτωθεί, σύμφωνα με επίσημο απολογισμό.

Ο κυβερνήτης Ταρκίζιου ντε Φρέιτας, παραδέχθηκε πως το σύστημα προειδοποίησης των κατοίκων με SMS δεν επέτρεψε να αποφευχθεί η τραγωδία. Υποσχέθηκε πως θα εγκατασταθούν σειρήνες στις περιοχές υψηλού κινδύνου.

Ειδικοί αποδίδουν την καταστροφή, την πολλοστή αυτής της φύσης που ζει τα τελευταία χρόνια το μεγαλύτερο κράτος της Λατινικής Αμερικής, στις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής και της ανεξέλεγκτης αστικοποίησης.

Heavy #rains in coastal areas of Brazil's southeast have caused #flooding and #landslides that killed 36 people and dislodged hundreds of others, according to a statement from #saopaulo state authorities on Sunday #Brazil#weather#Dronepic.twitter.com/xR9K2NMnO1