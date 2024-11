Βραζιλία: Απόπειρα επίθεσης αυτοκτονίας στο Ανώτατο Δικαστήριο, νεκρός ο δράστης - Σώος ο πρόεδρος Λούλα - Βίντεο

Η ομοσπονδιακή αστυνομία ανακοίνωσε πως άρχισε να διενεργεί έρευνα για τις «επιθέσεις» στο Ανώτατο Δικαστήριο, χωρίς άλλες διευκρινίσεις.

Ο άνδρας βρέθηκε νεκρός μπροστά στον κορυφαίο δικαστικό θεσμό της Βραζιλίας έπειτα από δυο ισχυρές εκρήξεις, που οδήγησαν στην εσπευσμένη απομάκρυνση όλων όσοι βρίσκονταν στο κτίριο.

#BREAKING: Two huge explosions occurred near Brazil’s Supreme Court and National Congress late Wednesday. The court was evacuated, and one person has been confirmed dead. Brazil's solicitor general condemned the incident as an "attack" on the Supreme Court. Investigations are… pic.twitter.com/q679HTh8nh