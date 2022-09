Βραζιλία: Επέζησε για 11 ημέρες στη μέση του Ατλαντικού χάρη σε έναν καταψύκτη

«Νόμιζα ότι ερχόταν το τέλος μου, αλλά ο Θεός μου έδωσε άλλη μια ευκαιρία», δήλωσε ο άνδρας στο Record TV.

Ο 44χρονος έπρεπε να περιμένει 11 ημέρες για να λήξει αίσια η περιπέτειά του. Όλο αυτό το διάστημα δεν είχε φαγητό ή νερό, ενώ με τρόμο είδε καρχαρίες να κάνουν γύρω από τον καταψύκτη.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο επιζήσας, εκείνο που του έδινε δύναμη και ελπίδα για να αντιμετωπίσει την κατάσταση ήταν η σκέψη της οικογένειάς του.

WATCH: A Brazilian fisherman spent 11 days at sea without food or water, but survived by floating inside a freezer.

Romualdo Macedo Rodrigues, 44, left northern Brazil in a wooden boat in late July. pic.twitter.com/FHEr5b1J9H