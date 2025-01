Βραζιλία: Επτά νεκροί και τέσσερις αγνοούμενοι από τις κατολισθήσεις που προκλήθηκαν από τις σφοδρές βροχοπτώσεις

Έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Ιπατίνγκα, μια πόλη 227.000 κατοίκων όπου έπεσαν 80 χιλιοστά βροχής μέσα σε μία ώρα, κατά τη διάρκεια της νύχτας του Σαββάτου προς την Κυριακή, σύμφωνα με τον τοπικό δήμο. Μεταξύ των θυμάτων ήταν και ένα 8χρονο παιδί, που βρέθηκε νεκρό από τους πυροσβέστες στα συντρίμμια ενός σπιτιού.

Οι διασώστες αναζητούν τρεις ανθρώπους, τα ίχνη των οποίων χάθηκαν όταν παρασύρθηκαν από έναν χείμαρρο λάσπης.

Φωτογραφίες και βίντεο που τράβηξαν οι πυροσβέστες δείχνουν τεράστιους χειμάρρους λάσπης, όπου διακρίνονται διάσπαρτα συντρίμμια.

Devido as intensas chuvas que caíram na região, no dia 08 de Janeiro assim estava o Rio do Sono, entre os municípios de João Pinheiro e Buritizeiro/MG.

