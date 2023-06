Βραζιλία: Πρώην μαθητής επιτέθηκε με πολυβόλο σε σχολείο - Μια 16χρονη νεκρή - ΒΙΝΤΕΟ

Η επέμβαση ενός καθηγητή, ο οποίος ακινητοποίησε το δράστη, «επέτρεψε να αποφευχθεί μια ακόμη μεγαλύτερη τραγωδία», δήλωσε ο κυβερνήτης της πολιτείας Παρανά, ο Κάρλος Ρατίνιο Τζούνιορ.

Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε από την περιφερειακή κυβέρνηση αναφέρεται πως «ένας πρώην μαθητής εισήλθε οπλισμένος» μέσα σε λύκειο της πόλης Λοντρίνα, όπου εμφανίσθηκε «για να ζητήσει το σχολικό φάκελό του».

Όταν βρέθηκε μέσα στο σχολείο, «πυροβόλησε εναντίον δύο προσώπων. Μια 16χρονη μαθήτρια σκοτώθηκε επιτόπου και ένας άλλος μαθητής νοσηλεύεται τραυματισμένος από σφαίρα». Δεν διευκρινίσθηκε ούτε η ηλικία ούτε η κατάσταση της υγείας του τραυματία μαθητή.

Σύμφωνα με τον τοπικό Τύπο, ο δράστης είναι ηλικίας 21 ετών.

