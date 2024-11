Βραζιλία: Πτώση λεωφορείου σε χαράδρα - Τουλάχιστον 17 νεκροί

Um ônibus com 40 pessoas caiu numa ribanceira na região da Serra da Barriga, Zona Rural de União dos Palmares. Ainda não tem informações sobre as vítimas. O Local é de Dificílimo Acesso. https://t.co/UDYG07d0Dz ???? pic.twitter.com/bdKzyi6iZ7

Σύμφωνα με βραζιλιάνικα ΜΜΕ, το λεωφορείο μετέφερε 40 ανθρώπους και οι τραυματίες είναι «δεκάδες».

Ο κυβερνήτης της πολιτείας Αλαγκόας κήρυξε τριήμερο πένθος μετά την «τραγωδία».

Com profunda tristeza recebi a notνcia de que, na Uniγo dos Palmares, antiga regiγo do Quilombo dos Palmares, um τnibus escolar caiu em uma ribanceira, com mais de 17 mortes e 20 feridos. Minha solidariedade ΰ comunidade e ΰs famνlias das vνtimas. Forηa e estou com vocκs! ??? pic.twitter.com/r3DlsNCeOO