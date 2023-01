Βραζιλία: Σχεδόν 600 συλληφθέντες μπολσοναριστές αφέθηκαν ελεύθεροι «για ανθρωπιστικούς λόγους»

Η Ομοσπονδιακή Αστυνομία διέψευσε την πληροφορία ότι ένας ηλικιωμένος πέθανε την Δευτέρα στην Ακαδημία.

Η αστυνομία της Βραζιλίας άφησε ελεύθερους «για ανθρωπιστικούς λόγους» σχεδόν 600 από τους υπόπτους που είχαν συλληφθεί μετά την επίθεση στα κυβερνητικά κτίρια της Μπραζίλια, την Κυριακή, ενώ 527 άλλοι συλληφθέντες μεταφέρθηκαν σε μια τοπική φυλακή.

The attacks in the Brazilian parliament not only remind me of January 6 in the USA but also the attempted storm on the German parliament 2 years ago. And it is always the same circle of people. Right-wing/Anti-Vaxx/Pro-Russian. #Brazil#Germany#Jan6pic.twitter.com/ANjopGjaFO — (((Tendar))) (@Tendar) January 8, 2023

Τα άτομα που φιλοξενούνταν προσωρινά στο γυμναστήριο της Εθνικής Ακαδημίας της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας μεταφέρθηκαν με πούλμαν σε έναν σταθμό λεωφορείων απ’ όπου θα μπορέσουν να επιστρέψουν στα σπίτια τους, ανέφεραν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

#BRAZIL ???? :: Pictures show conditions in which protesters are being kept in a gymnasium in Brasilia since Jan 8th. Among detainees are children, elderly, women and men all together. pic.twitter.com/sRb922jybs — Direto da América (@DiretoDaAmerica) January 10, 2023

Μέσα σε ένα από αυτά τα λεωφορεία, οι επιβάτες φώναζαν «Η νίκη είναι δική μας!». Ορισμένοι έβγαζαν τα χέρια τους από τα παράθυρα και έκαναν το σήμα της νίκης ή έσφιγγαν τη γροθιά τους.

Η Ομοσπονδιακή Αστυνομία επιβεβαίωσε ότι 599 από τους συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι «για ανθρωπιστικούς λόγους» καθώς επρόκειτο για ηλικιωμένους, για άτομα με προβλήματα υγείας ή για μητέρες με μικρά παιδιά.

#BRAZIL ???? :: Protesters, including children and the elderly, still held in inhumane conditions in a gym by federal agents. Several reports of people in need of medical attention. Situation is chaotic. pic.twitter.com/8QmKLV9A5j — Direto da América (@DiretoDaAmerica) January 10, 2023

Τα λεωφορεία που έφυγαν από την Ακαδημία δεν κατευθύνθηκαν όλα στον σταθμό. Ορισμένα μετέφεραν συλληφθέντες σε ένα αστυνομικό τμήμα, απ’ όπου στη συνέχεια οδηγήθηκαν στη φυλακή Παπούντα – συνολικά, 527 ύποπτοι.

«Η σχολή εκπαίδευσης της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας μετατράπηκε σε ναζιστικό στρατόπεδο συγκέντρωσης. Είναι εξευτελιστικό να βλέπουμε πώς συμπεριφέρονται σε καλούς ανθρώπους όπως εμείς», είπε βγαίνοντας από το λεωφορείο ένας από τους μπολσοναριστές που απελευθερώθηκαν, ο Αγκοστίνιου Ριμπέιρο.

Μια γυναίκα, που ζήτησε να τηρηθεί η ανωνυμία της, έδωσε πάντως μια άλλη εκδοχή. «Όλος ο κόσμος είχε καλή μεταχείριση, κανείς δεν πέθανε εκεί πέρα», είπε.

Η Ομοσπονδιακή Αστυνομία διέψευσε την πληροφορία ότι ένας ηλικιωμένος πέθανε την Δευτέρα στην Ακαδημία.

Οι αρχές ανέφεραν νωρίτερα ότι συνελήφθησαν περίπου 1.500 από τους μπολσοναριστές που εισέβαλαν στο Προεδρικό Μέγαρο, το Ανώτατο Δικαστήριο και το Κογκρέσο καθώς και εκείνοι που βρίσκονταν στον αυτοσχέδιο καταυλισμό έξω από το γενικό επιτελείο του Στρατού Ξηράς.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ