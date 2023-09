Βραζιλία: Συντριβή αεροσκάφους στην Αμαζόνας - 14 νεκροί - ΒΙΝΤΕΟ

Η Μπαρσέλους απέχει περίπου 400 χιλιόμετρα βόρεια από την πολιτειακή πρωτεύουσα Μανάους.

«Λυπάμαι βαθιά για τον θάνατο 12 επιβατών και δυο μελών πληρώματος, θυμάτων της συντριβής αεροσκάφους στην Μπαρσέλους το Σάββατο. Οι ομάδες μας εργάστηκαν εξαρχής για να προσφέρουν την απαραίτητη υποστήριξη. Στις οικογένειες και στους φίλους [των θυμάτων] στέλνω την αλληλεγγύη και τις προσευχές μου».

Retirada dos corpos do acidente com um avião em Barcelos AM pic.twitter.com/5DzDIGXYg1