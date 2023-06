Βραζιλία: Τουλάχιστον 11 νεκροί και 20 αγνοούμενοι από κυκλώνα στα νότια της χώρας - Βίντεο

Δραματική είναι η κατάσταση στην Καρά, μια πόλη περίπου 8.000 κατοίκων, την οποία επισκέφθηκε ο κυβερνήτης της πολιτείας Εδουάρδο Λέιτε. «Η κατάσταση στην Καρά μας ανησυχεί βαθύτατα. Είναι σημαντικό να μπορέσουμε οργανωμένα να χαρτογραφήσουμε γρήγορα τις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο και να εντοπίσουμε όσους χρειάζονται άμεση βοήθεια», δήλωσε.

Πολλοί κάτοικοι στις πληγείσες περιοχές έχουν αναζητήσει προσωρινά καταφύγιο σε αθλητικές εγκαταστάσεις.

Ο κυβερνήτης του Ρίο Γκράντε ντο Σουλ ανέφερε ότι το προηγούμενο 48ωρο διασώθηκαν περίπου 2.400 άνθρωποι. «Προτεραιότητά μας ήταν από την πρώτη στιγμή να προστατεύσουμε και να σώσουμε ανθρώπινες ζωές. Διασώζουμε κατοίκους που έχουν εγκλωβιστεί, εντοπίζουμε αγνοούμενους και παρέχουμε κάθε δυνατή υποστήριξη σε πληγείσες οικογένειες», είπε ο Εδουάρδο Λέιτε.

