Βραζιλία: Τουλάχιστον τρεις νεκροί και 11 τραυματίες από επίθεση σε δύο σχολεία - Βίντεο

Στη συνέχεια, με τα οχήματά τους πήγαν σε άλλο σχολείο, όπου μια έφηβη σκοτώθηκε από σφαίρες, ενώ δύο άτομα τραυματίστηκαν.

BREAKING: #BNNBrazil Reports.

A gunman invaded two schools in the Aracruz city, Espírito Santo state, this Friday morning and shot at students and teachers. The attack left at least three dead and eight injured. Witnesses said they heard gunshots and the suspect fled. #Brazilpic.twitter.com/dD6sRyHrKP