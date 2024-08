Βραζιλία: Τριήμερο εθνικό πένθος μετά τη συντριβή αεροσκάφους

Εκτελούσε πτήση από την Κασκαβέλ, στην πολιτεία Παρανά (νότια) προς το διεθνές αεροδρόμιο Γκουαρούλιους, στη Σαν Πάουλου. Έπειτα από απότομη απώλεια ύψους, συνετρίβη στις 13:25 (τοπική ώρα· 19:25 ώρα Ελλάδας) στη Βινιέντου, κοινότητα 76.000 κατοίκων, περίπου 80 χιλιόμετρα βορειοδυτικά από την πόλη Σαν Πάουλου, προκαλώντας τρόμο στους κατοίκους.

«Δεν υπάρχουν επιζώντες», τόνισε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Γαλλικό Πρακτορείο ο δήμος της Βαλίνιους, που συμμετείχε στην επιχείρηση διάσωσης στη γειτονική πόλη Βινιέντου.

Συνταρακτικά πλάνα που μεταδόθηκαν από βραζιλιάνικα μέσα ενημέρωσης δείχνουν στο αεροσκάφος καθώς χάνει ύψος με μεγάλη ταχύτητα, συνεχίζοντας την περιδίνηση ανεξέλεγκτο, κατόπιν στήλη πυκνού καπνού από το σημείο όπου συνετρίβη στη συνοικία — όπου δεν αναφέρθηκε κανένα θύμα στο έδαφος.

Δείτε βίντεο από τη συντριβή:

Brazilian television shows an aerial view of the crash site where the Voepass passenger plane with 62 people went down in Sγo Paulo.

There are no survivors of the plane crash. All 62 passengers have died.#Planecrash#Sγopaulo#Breakingnews#Brazil

