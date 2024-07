Βρετανία: «Ακούγαμε διαπεραστικά ουρλιαχτά...» - Σοκαριστικές μαρτυρίες από την τριπλή δολοφονία με βαλλίστρα

Την ίδια στιγμή σοκάρουν οι μαρτυρίες που έρχονται στο φως από την άγρια δολοφονία. Σύμφωνα με τον Guardian, οι γείτονες ανέφεραν σοκαρισμένοι ότι άκουσαν «διαπεραστικά ουρλιαχτά τα οποία αρχικά τα περάσαμε για παιδικά κλάματα». Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ένα από τα τρία θύματα κάλεσε ασθενοφόρο, ενημερώνοντας και την αστυνομία για το συμβάν, λίγες μόλις στιγμές προτού ξεψηχήσει και με τον δράστη να έχει ήδη τραπεί σε φυγή.

Η Daily Mail δημοσίευσε βίντεο, στο οποίο φαίνεται να φεύγει από το σπίτι των θυμάτων, αφού τις είχε δέσει και σκοτώσει.

Η 61χρονη Κάρολ, με την οποία ο Τζον είχε αποκτήσει άλλη μία κόρη, βρέθηκε νεκρή στο χολ του σπιτιού με βέλος στο στήθος, ενώ λίγες ώρες πριν η Λουίζ αναφερόταν στα social media στο «θάρρος των γυναικών που φεύγουν από κακοποιητικές σχέσεις».

Αστυνομικές πηγές δήλωσαν ότι οι τρεις γυναίκες ήταν δεμένες πριν πυροβοληθούν σε μια «στοχευμένη επίθεση» που μπορεί να περιείχε και «άλλα όπλα».

BREAKING: Kyle Clifford has been apprehended and has been taken to hospital, police have said.

Officers had launched a manhunt for him the bodies of Carol Hunt and her two daughters Louise and Hannah were found at their home in Hertfordshire.https://t.co/zjKlX8QS76

?? Sky 501 pic.twitter.com/BOIxY7fA0U