Βρετανία: Ακτιβιστές για το κλίμα πέταξαν μαύρη μπογιά στο κτίριο της Τράπεζας της Αγγλίας

Ακτιβιστές για το κλίμα στο Λονδίνο πέταξαν μαύρη μπογιά στην πρόσοψη του επιβλητικού νεοκλασικού κτιρίου της Τράπεζας της Αγγλίας (Bank of England) στο πλαίσιο διαμαρτυρίας κατά της υποστήριξης που παρέχει ο χρηματοπιστωτικός τομέας σε αυτό που υποστηρίζουν πως είναι μια κλιματική καταστροφή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακτιβιστές, ορισμένοι ντυμένοι ως κλόουν, ψέκασαν με μπογιά το κτίριο, γνωστό ως "the Old Lady of Threadneedle Street", αφήνοντας μαύρες κηλίδες στην κύρια είσοδό του.

"Αυτή η τράπεζα μάς σκοτώνει", έγραφε το πανό που κρατούσε ένας διαδηλωτής. "Όχι άλλα ορυκτά καύσιμα", έγραφε ένα άλλο.