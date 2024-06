Βρετανία: Ακτιβιστές υπέρ των δικαιωμάτων των ζώων βανδάλισαν το πορτρέτο του βασιλιά Καρόλου στο Λονδίνο

Σε βίντεο που ανήρτησε στην πλατφόρμα Χ η φιλοζωική οργάνωση, διακρίνονται δύο ακτιβιστές να καλύπτουν το κεφάλι του βασιλιά με το πρόσωπο του Ουάλας, αφήνοντας ένα μήνυμα με το οποίο κατήγγειλαν τη «βάναυση μεταχείριση» των ζώων στα αγροκτήματα που είναι πιστοποιημένα από την RSCPA, τη Βασιλική Εταιρεία για την Πρόληψη της Σκληρότητας σε βάρος των ζώων (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals).

