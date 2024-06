Βρετανία: Ακυρώθηκαν πτήσεις από δύο τερματικούς σταθμούς στο αεροδρόμιο του Μάντσεστερ έπειτα από διακοπή ρεύματος

"Κάποιες εισερχόμενες πτήσεις έχουν εκτραπεί σε άλλα αεροδρόμια, γεγονός που σημαίνει ότι κάποιοι που θα παραλάμβαναν επιβάτες από το αεροδρόμιο θα πρέπει να ελέγξουν προτού ξεκινήσουν", σημειώνει η ανακοίνωση.

Power cut at Manchester Airport T2 & T3 landed at all been brought to T1 baggage thrown on any carousel no communication at all prams just left on the floor without being told @TUIUK reps didn’t have a clue what was happening. Good Luck everyone! pic.twitter.com/jgCFVJc796