Βρετανία: Αυτός είναι ο 17χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία τριών παιδιών στο Σάουθπορτ

Ο Άξελ Ρουντακουμπάνα, 17 ετών, η ταυτότητα του οποίου δημοσιοποιήθηκε τελικά σήμερα με δικαστική απόφαση, έφτασε στο δικαστήριο του Λίβερπουλ υπό ισχυρή αστυνομική συνοδεία. Φορούσε ένα γκρι φούτερ και χαμογέλασε στους δημοσιογράφους που βρίσκονταν στην αίθουσα, προτού να καθίσει στον ειδικό, περιφραγμένο με τζάμι χώρο που προορίζεται για τους κατηγορουμένους. Στη συνέχεια σήκωσε το μπλουζάκι του, καλύπτοντας το πρόσωπό του μέχρι και πάνω από τη μύτη και παρακολούθησε με σκυμμένο το κεφάλι, χωρίς να μιλήσει, την ακροαματική διαδικασία που κράτησε μόλις 5 λεπτά.

Ο δικαστής αποφάσισε την προφυλάκισή του σε ειδικό κατάστημα για ανηλίκους, μετά τη δίωξη που του ασκήθηκε χθες για τρεις ανθρωποκτονίες και δέκα απόπειρες.

Άλλα οκτώ παιδιά και δύο ενήλικες τραυματίστηκαν από την επίθεση του 17χρονου. Τα δύο από τα παιδιά πήραν σήμερα εξιτήριο από το νοσοκομείο όπου νοσηλεύονταν από την Δευτέρα.

The teen accused of murdering three girls and attempting to murder 10 others in Southport has been named as Axel Rudakubana pic.twitter.com/Fj5pfYPoJR