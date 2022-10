Σκάνδαλο στη Βρετανία: Δεκάδες μωρά νεκρά σε μαιευτήρια από εγκληματική αδιαφορία

Επτά μήνες μετά τη δημοσιοποίηση της έρευνας για τα νοσοκομεία της δυτικής Αγγλίας, ο Δρ Μπιλ Κέρκαπ και άλλοι ειδικοί παρουσίασαν τα συμπεράσματά τους για τις περιπτώσεις 202 προσώπων –μητέρων ή μωρών που γεννήθηκαν μεταξύ 2009-2020– σε δύο μεγάλα μαιευτήρια του Κεντ, στη νοτιοανατολική Αγγλία.

Από τους 65 θανάτους βρεφών, οι 45 θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί.

«Αυτό που συνέβη στο ανατολικό Κεντ είναι λυπηρό και οδυνηρό», είπε ο Κέρκαπ στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε. «Θάνατοι, τραυματισμοί και άλλες βλάβες θα μπορούσαν να έχουν διαφορετική κατάληξη, αν είχε δοθεί φροντίδα με βάση τα πρότυπα που ισχύουν σε εθνικό επίπεδο», πρόσθεσε.

Η έρευνα ξεκίνησε μετά τον θάνατο, τον Νοέμβριο του 2017, του Χάρι Ρίτσφορντ, επτά ημέρες μετά τη γέννησή του με καισαρική. Ένας θάνατος που, σύμφωνα με τους ειδικούς, οφείλεται σε μια σειρά «αδυναμιών» του συστήματος: από τον τρόπο που ο «άπειρος» γιατρός έκανε τον τοκετό, μέχρι την καθυστέρηση στην καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση του μωρού.

Από τις 17 περιπτώσεις εγκεφαλικών κακώσεων, οι 12 δεν θα είχαν συμβεί αν είχε χορηγηθεί η κατάλληλη θεραπεία. Θα είχαν επίσης αποφευχθεί 23 θάνατοι ή τραυματισμοί μητέρων, από τους συνολικά 32.

Ο Μπιλ Κέρκαπ καταδίκασε την «κουλτούρα της άρνησης», όπως την αποκάλεσε, στα δημόσια νοσοκομεία. Ένα ζήτημα έθεσαν κατ’ επανάληψη πολλά από τα θύματα: την αδυναμία του προσωπικού των νοσοκομείων να λάβει υπόψη του τις μητέρες όταν εξέφραζαν τις ανησυχίες τους, όταν αμφισβητούσαν τις θεραπείες τους και τις αποφάσεις που λαμβάνονταν για εκείνες.

Οι ειδικοί διαπίστωσαν «κατάφωρες αδυναμίες στην ομαδική συνεργασία» στα μαιευτήρια, μια «έλλειψη αμοιβαίας εμπιστοσύνης», το «τεράστιο εγώ» ορισμένων μαιευτήρων και τη «συμπεριφορά κλίκας» ορισμένων μαιών.

Για «φρικτό σκάνδαλο» έκανε λόγο στο Twitter ο Τζέρεμι Χαντ, ο νέος υπουργός Οικονομικών που ήταν υπουργός Υγείας μεταξύ 2012-18, ευχαριστώντας τον Μπιλ Κέρκαπ για αυτή τη «νέα έκθεσή» του.

It’s simply unthinkable that on top of all the other maternity care scandals we’ve heard about in recent years, another one has been uncovered with 45 baby deaths.