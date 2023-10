Βρετανία: Διαδηλωτές για το κλίμα έβαψαν πορτοκαλί ομοίωμα δεινόσαυρου

Δύο ακτιβιστές για το κλίμα συνελήφθησαν πρόσφατα στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στο Λονδίνο αφού ψέκασαν με πορτοκαλί άμυλο αραβοσίτου ομοίωμα σκελετού δεινοσαύρου ζητώντας από την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου να σταματήσει τα πρότζεκτ πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Ο γαστρεντερολόγος Γουίλ Στέιμπλφορθ και ο φυσιοθεραπευτής Στιβ Φέι ψέκασαν το ομοίωμα του σκελετού ενός Παταγοτιτάνα (Patagotitan mayorum), ύψους 7.9 μέτρων σύμφωνα με δελτίο Τύπου της οργάνωσης «Just Stop Oil».

Οι δυο διαδηλωτές άνοιξαν επίσης ένα πανό που έγραφε «Για το καλό της υγείας - Σταματήστε το πετρέλαιο» και στη συνέχεια προχώρησαν σε καθιστική διαμαρτυρία περιμένοντας την αστυνομία να φτάσει. Και οι δύο συνελήφθησαν ως ύποπτοι για εγκληματική ζημία.

Το ομοίωμα του δεινόσαυρου είναι κεντρικό στην έκθεση «Τιτανοσαύρια: Η ζωή των μεγαλύτερων δεινoσαύρων» (The Titanosaur: Life as the Biggest Dinosaur), η οποία παρέμεινε κλειστή για το κοινό την υπόλοιπη ημέρα, σύμφωνα με την εφημερίδα The Telegraph.