Βρετανία: Δρομέας θα τρέξει 62 υπερμαραθωνίους σε 62 ημέρες

Σύμφωνα με το Reuters, o Βρετανός δρομέας θα διανύει περίπου 51 χιλιόμετρα την ημέρα σε μια διαδρομή 3.218 χλμ. που καλύπτει πέντε εθνικά μονοπάτια και έξι εθνικά πάρκα. Πρόκειται για μια «επική» πρόκληση που θα είναι ένα «τεράστιο κατόρθωμα αντοχής» όπως δήλωσε .

Ο Γουέινραϊτ σκοπεύει να εξερευνήσει και να γράψει για κάθε περιοχή που θα επισκεφθεί στο πλαίσιο των υπερμαραθωνίων.

«Σκοπεύω να γράψω για την Αγγλία του σήμερα. Θέλω να αποτυπώσω κάθε ορόσημο, χωριό, μουσείο και να συνομιλήσω με διάφορους ανθρώπους στην πορεία. Η διαδρομή που θα τρέξω είναι καταπληκτική» δήλωσε στο BBC.

Από το 2018 έχει ολοκληρώσει πάνω από 100 μαραθωνίους

Ο Γουέινραϊτ έτρεξε για πρώτη φορά σε υπερμαραθώνιο το 2018 και έκτοτε έχει ολοκληρώσει περισσότερους από 100. Στοχεύει να συγκεντρώσει χρήματα για πολλές φιλανθρωπικές οργανώσεις, συμπεριλαμβανομένης της Brathay Trust που εμπνέει τους νέους να κάνουν θετικές αλλαγές στη ζωή τους και να εμπνεύσουν και άλλους να κάνουν το ίδιο.

«Κατά τη διάρκεια των προηγούμενων εμπειριών μου, πάντα υπερασπιζόμουν τη νεολαία και την ύπαιθρο. Είμαι πολύ θετικός για την επόμενη γενιά – με τις κατάλληλες ευκαιρίες, έχει όλα τα εφόδια να γίνει καλύτερη από τη δική μας. Τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν θα τα χρησιμοποιήσουμε για να οικοδομήσουμε μια μόνιμη κληρονομιά για τους νέους ώστε να μπορέσουν να την αξιοποιήσουν για να κάνουν τη χώρα μας ακόμα καλύτερη» πρόσθεσε.

Ο Γουέινραϊτ έχει ήδη συγκεντρώσει χιλιάδες λίρες για διάφορους φιλανθρωπικούς σκοπούς.

