Βρετανία: Δύο νεκροί από την καταιγίδα Ντάρα

Ο άνεμος σε ορισμένες περιοχές έφτασε τα 149 χιλιόμετρα την ώρα δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα σε όλα τα μέσα συγκοινωνιών με τις αρχές να συνιστούν στους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους για να προφυλαχτούν. Χιλιάδες νοικοκυριά εξακολουθούν να μην έχουν ηλεκτρικό.

Fallen trees block roads in Galway as hundred of thousands are left without electricity.

Χθες για προληπτικούς λόγους έκλεισαν πάρκα και πολλές χριστουγεννιάτικες αγορές αλλά ακόμη και το περίφημο θεματικό πάρκο των Χριστουγέννων Winter Wonderland στο Λονδίνο.

Περίπου 3 εκ. άνθρωποι σε περιοχές της Ουαλίας και της νοτιοδυτικής Αγγλίας έλαβαν προειδοποιήσεις στα κινητά τους για την καταιγίδα Ντάρα. «Πρόκειται για τη πιο ευρεία χρήση του συστήματος προειδοποίησης που έχει ποτέ ενεργοποιηθεί στην χώρα», επισημαίνουν βρετανικά ΜΜΕ. Αξίζει να σημειωθεί πως η Μετεωρολογική υπηρεσία στην Βρετανία εκδίδει κόκκινες προειδοποιήσεις μόνο όταν οι υπάρχει εκτίμηση ότι τα καιρικά φαινόμενα απειλούν ανθρώπινες ζωές.

Some original 150-year-old units on Llandudno Pier in north Wales have been ripped off their foundations and tipped onto their side

