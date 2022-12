Βρετανία: Εκρηξη σε κτίριο κατοικιών στη νήσο Τζέρσεϊ - Τουλάχιστον 3 νεκροί και δέκα αγνοούμενοι - ΒΙΝΤΕΟ

Η διαρροή αερίου φέρεται να είναι η αιτία του τραγικού συμβάντος που σημειώθηκε σε κτίριο στην πρωτεύουσα του νησιού, το λιμάνι του Σεντ Χέλιερ (στον νότο). Εικόνες από κάμερες ασφαλείας έδειξαν μια μπάλα φωτιάς που τυλίγει το παραθαλάσσιο κτίριο και μετά πυκνό καπνό.

"Ένα τριώροφο κτίριο κατέρρευσε ολοσχερώς", δήλωσε ο αρχηγός της τοπικής αστυνομίας, Ρόμπιν Σμιθ.

"Υπάρχουν επίσης ζημιές σε γειτονικό κτίριο, ένα κτίριο κατοικιών το οποίο οι πυροσβέστες πρέπει ακόμη να ασφαλίσουν. Είναι ένα αρκετά τρομακτικό θέαμα", πρόσθεσε.

Υπογράμμισε ότι ο απολογισμός και ο αριθμός των αγνοούμενων ενδέχεται να αυξηθεί.

Δύο άνθρωποι εισήχθησαν στο νοσοκομείο.

Ένας γείτονας, ο 'Αντονι 'Αμποτ, είπε στο BBC ότι τα παράθυρα τους διαμερίσματός του έσπασαν από την έκρηξη. "Έξω όλα είχαν πάρει φωτιά", δήλωσε θεωρώντας πως "στάθηκε τυχερός".

