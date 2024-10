Βρετανία: Εκτός κόμματος βουλευτής των Εργατικών που γρονθοκόπησε περαστικό - BINTEO

Ένα άλλο βίντεο δείχνει τη «συνέχεια» του επεισοδίου, όπου ο Έιμσμπερι ακούγεται να λέει σε κάποιον που δεν φαίνεται στην κάμερα: «δεν θα ξανααπειλήσεις τον βουλευτή».

?? BREAKING: CCTV shows Labour MP Mike Amesbury sucker punched and beat up a constituent

Amensbury claims he was 'threatened' before the attack

[@MailOnline] pic.twitter.com/WoYptBbJJu