Βρετανία: Ενα βήμα πριν την Ντάουνινγκ Στριτ ο Ρίσι Σούνακ - Το παρασκήνιο της αποχώρησης του Μπόρις Τζόνσον

«Ο Μπόρις Τζόνσον διεκπεραίωσε το Brexit και έπαιξε ρόλο στη μεγάλη εμβολιαστική κάλυψη στη Βρετανία. Οδήγησε τη χώρα μας μέσα από μερικές από τις πιο δύσκολες προκλήσεις που αντιμετωπίσαμε ποτέ και στη συνέχεια τα έβαλε με τον Πούτιν και τον βάρβαρο πόλεμό του στην Ουκρανία. Θα του είμαστε πάντα ευγνώμονες γι' αυτό.

Παρόλο που αποφάσισε να μην θέσει εκ νέου υποψηφιότητα, ελπίζω να συνεχίσει να συμβάλλει στη δημόσια ζωή στο εσωτερικό και στο εξωτερικό», έγραψε στο tweet του ο Ρίσι Σούνακ.

