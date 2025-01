Βρετανία: Ένας νεκρός και δεκάδες απεγκλωβισμοί από τη σφοδρή κακοκαιρία

Ένας νεκρός και εκτεταμμένες καταστροφές είναι ο απολογισμός της σφοδρής κακοκαιρίας που πλήττει τη Βρετανία.

Σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις προκάλεσαν οι χαμηλέςθερμοκρασίες και οι ισχυρές βροχοπτώσεις στη Βρετανία, με τις Αρχές να προειδοποιούν για περισσότερη χιονόπτωση και παγετό τις επόμενες μέρες. Πιο συγκεκριμένα, η μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας ανέφερε ότι η Δευτέρα ήταν η πιο κρύα νύχτα του χειμώνα μέχρι στιγμής, με θερμοκρασίες να πέφτουν στους -13,3°C στην περιοχή Loch Glascarnoch, στα Χάιλαντς της Σκωτίας, μεταξύ του Ullapool και του Inverness.

Κλειστά σχολεία και προβλήματα στις μετακινήσεις

Η επιστροφή στα σχολεία καθυστέρησε για δεκάδες χιλιάδες παιδιά σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο, με το Γιορκσάιρ να επηρεάζεται περισσότερο. Στο Μπράντφορντ, 180 σχολεία παρέμειναν κλειστά, ενώ στο Λιντς, πάνω από 100 σχολεία έκλεισαν και αρκετές ακόμη σχολικές μονάδες έκλεισαν σε άλλες περιοχές, όπως η Κάλντερντεϊλ, το Χάλιφαξ και το Βόρειο Γιορκσάιρ, καθώς και στο Λάνκασιρ, τη Τσεσάιρ και το Ντέρχαμ, ενώ περίπου 80 σχολεία παρέμειναν κλειστά στην περιοχή του Άμπερντινσάιρ.

Snowfall has transformed the Diocese office into a winter wonderland! ???? Share your wintery photos in the comments - let's celebrate the beauty of God's creation together ?? ?? pic.twitter.com/Gp7HlIP6rl — The CofE in Lancashire (Blackburn Diocese) (@cofelancs) January 7, 2025

Επίσης οι πολίτες αντιμετώπισαν σημαντικά προβλήματα στις μετακινήσεις τους, αφού εκατοντάδες δρομολόγια τρένων ακυρώθηκαν ή καθυστέρησαν λόγω των πλημμυρών και των πτώσεων δέντρων στις σιδηροδρομικές γραμμές.

Οι οδηγοί αντιμετώπισαν εξίσου σοβαρές δυσκολίες, με πολλές κεντρικές οδούς να είναι κλειστές λόγω της έντονης βροχόπτωσης και του χιονιού.

Dozens rescued as rain leads to flooding and travel is disrupted in parts of the UK https://t.co/sCimddPh4Q — The Associated Press (@AP) January 6, 2025

Εκτεταμένες πλημμύρες και ένα θύμα

Η κατάσταση επιδεινώθηκε το Σαββατοκύριακο, καθώς πλημμύρες παρουσιάστηκαν σε αρκετές περιοχές. Η αστυνομία του Βόρειου Γιορκσάιρ ανέφερε ότι το σώμα ενός άνδρα βρέθηκε τη Δευτέρα σε μια πλημμυρισμένη περιοχή κοντά στον ποταμό Άιρ. Η αστυνομία θεωρεί ότι ο άνδρας είχε πέσει στο νερό το Σαββατοκύριακο και προσπαθεί να τον ταυτοποιήσει.

Στην περιοχή του Λέστερσαϊρ, οι τοπικές αρχές κήρυξαν «μεγάλη έκτακτη ανάγκη» και διαχειρίστηκαν εκατοντάδες κλήσεις για βοήθεια, καθώς οι δρόμοι ξεχείλισαν και το νερό κάλυψαν τα αυτοκίνητα μέχρι την οροφή τους. Περίπου 60 άτομα διασώθηκαν από πλημμυρισμένα σπίτια και οχήματα στην περιοχή. Επίσης, στο Λίνκολνσαϊρ, 50 παιδιά διασώθηκαν από το σχολείο τους όταν αυτό αποκλείστηκε από τα νερά των πλημμυρών.

Στην περιοχή του Γιορκσάιρ, μια γυναίκα διασώθηκε από έναν ιδιοκτήτη παμπ, ο οποίος μπήκε στα παγωμένα νερά μέχρι το στήθος για να τη βγάλει από το αυτοκίνητο και να τη μεταφέρει σε ασφαλές μέρος. Η γυναίκα είχε προσπαθήσει να οδηγήσει στο σπίτι της, όταν το αυτοκίνητό της, καλυμμένο με χιόνι από τη νύχτα, κόλλησε. Ο άνδρας περιέγραψε ότι η γυναίκα άρχισε να φωνάζει «βοήθεια», καθώς το νερό ανέβαινε μέχρι τα παράθυρα του αυτοκινήτου.

?? ???? More evidence of farmers doing their best to help clear rural roads of heavy snow! ?? North Yorkshire Weather Updates pic.twitter.com/7kx3rNVSR4 — Farmers Weekly (@FarmersWeekly) January 7, 2025

Χιόνια και παγετός στην υπόλοιπη χώρα

Συνεχίζονται οι προειδοποιήσεις για χιόνια και πάγο σε πολλές περιοχές του Ηνωμένου Βασιλείου, με τη μετεωρολογική υπηρεσία να εκδίδει κίτρινες προειδοποιήσεις για τον παγετό και την χιονόπτωση, ιδιαίτερα σε Βόρεια Ιρλανδία, Σκωτία και Ουαλία, αλλά και σε περιοχές της βόρειας και νοτιοδυτικής Αγγλίας. Παράλληλα, αναμένεται ξεχωριστή προειδοποίηση για χιόνι στη νότια Αγγλία την Τετάρτη, από τις 9 π.μ. έως τα μεσάνυχτα.

?? Yellow weather warnings issued ?? Snow and ice across parts of northern and western Scotland Tuesday 1200 – Wednesday 1200 Snow and ice across Northern Ireland Tuesday 1500 – Wednesday 1200 Latest info ?? https://t.co/QwDLMfRBfs Stay #WeatherAware?? pic.twitter.com/cSnA6dzeZy — Met Office (@metoffice) January 7, 2025

Αν και το χιόνι προσέφερε μια όμορφη εικόνα στους λόφους της Βόρειας Αγγλίας και σε περιοχές της Σκωτίας, δημιούργησε μεγάλες δυσκολίες για τις τοπικές κοινότητες, με πολλά σχολεία να κλείνουν και τους κατοίκους να δέχονται προειδοποιήσεις για τον παγετό που αναμένεται να επιδεινώσει τις συνθήκες.