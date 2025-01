Βρετανία: Ένοχος δήλωσε ο έφηβος που σκότωσε τρία μικρά κορίτσια στο Σάουθπορτ

Ο 18χρονος Άξελ Ρουντακουμπάνα άλλαξε την κατάθεσή του από αθώος σε ένοχος κατά την πρώτη ημέρα της δίκης του στο δικαστήριο του Λίβερπουλ.

Δήλωσε ένοχος για τον φόνο της εξάχρονης Μπίμπι Κινγκ, της επτάχρονης Έλσι Ντοντ Στάνκομπ και της εννιάχρονης Άλις Ντασίλβα Αγκουιάρ, οι οποίες συμμετείχαν σε ένα παιδικό εργαστήρι χορού με τραγούδια της Τέιλορ Σουίφτ στην ήσυχη αυτή παραθαλάσσια πόλη τον περασμένο Ιούλιο.

BREAKING: 18-year-old Axel Rudakubana has pleaded guilty to murdering three girls at a dance class in Southport last July.

Sky's @GregMilamSky has the latest live from Liverpool Crown Court https://t.co/odeOe6rOVg

