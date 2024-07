Κιρ Στάρμερ: Τι είπε στην πρώτη του ομιλία ως πρωθυπουργός της Βρετανίας - ΒΙΝΤΕΟ

Ο Στάρμερ ολοκλήρωσε την ομιλία του λέγοντας, «σας ευχαριστώ» και γυρίζει για να χαιρετήσει τους ανθρώπους πίσω του και μετά περπατώντας στην οδό Ντάουνινγκ Στριτ 10.

Συνοδευόμενος από την σύζυγό του, ο Κιρ Στάρμερ πέρασε νωρίτερα το κατώφλι των Ανακτόρων όπου συνάντησε τον βασιλιά Κάρολο Γ'και πήρε την επίσημη έγκριση για την ανάληψη της πρωθυπουργίας.

Δείτε την ομιλία του:

Οι Εργατικοί επιστρέφουν στην εξουσία στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά τη σαρωτική νίκη τους επί των Συντηρητικών στις βουλευτικές εκλογές και ο επικεφαλής τους, ο Κιρ Στάρμερ, υποσχέθηκε να ενσαρκώσει στη Ντάουνινγκ Στριτ την «αλλαγή» και «μια εθνική ανανέωση» που περιμένουν οι ψηφοφόροι.

Έπειτα από 14 χρόνια κυριαρχίας των Συντηρητικών, η οποία σηματοδοτήθηκε τα τελευταία χρόνια από μια σειρά κρίσεων -το Brexit, η κάθετη άνοδος των τιμών ή ακόμη η εναλλαγή πρωθυπουργών-, μια σελίδα γυρίζει στο Ηνωμένο Βασίλειο.

«Η αλλαγή αρχίζει τώρα», υπογράμμισε νωρίτερα ο Στάρμερ, ευχαριστώντας τους οπαδούς του και ανανεώοντας την υπόσχεσή του για μια «εθνική ανανέωση». «Δεν σας υπόσχομαι ότι θα είναι εύκολο. Δεν αρκεί να πατήσεις ένα κουμπί για να αλλάξει μια χώρα. Αυτό απαιτεί δύσκολη δουλειά, υπομονετική δουλειά, δουλειά με αποφασιστικότητα».

We said we will stop the chaos. And we will.

We said we will turn the page. And we have.

The work of change begins today. pic.twitter.com/nROZuPdxNj