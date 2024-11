Βρετανία-επίθεση στο Μάντσεστερ: Ένας συνωμοσιολόγος καταδικάστηκε να αποζημιώσει δύο επιζώντες

Ο Μάρτιν Χίμπερτ και η κόρη του Ιβ, ηλικίας 14 ετών εκείνη την εποχή, ήταν μεταξύ των εκατοντάδων ανθρώπων που είχαν πάει στο Manchester Arena στις 22 Μαΐου του 2017 για να παρακολουθήσουν μία συναυλία της ποπ σταρ Αριάνα Γκράντε, όταν ένας Βρετανός, ηλικίας 22 ετών, με καταγωγή από τη Λιβύη, ο Σαλμάν Αμπέντι, είχε πυροδοτήσει έναν εκρηκτικό μηχανισμό στην έξοδο του σταδίου.

Επτά παιδιά και 15 ενήλικες σκοτώθηκαν και περίπου 100 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε αυτήν την επίθεση αυτοκτονίας.

Ο Ρίτσαρντ Χολ, πρώην τηλεοπτικός παραγωγός, είχε υποστηρίξει σε διάφορα βίντεο και σε ένα βιβλίο ότι καμία βόμβα δεν είχε εκραγεί εκείνη τη νύχτα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «στοιχεία στους κόλπους του Κράτους και απλοί πολίτες, μεταξύ αυτών οι ενάγοντες» είχαν συμμετάσχει στην «απάτη».

