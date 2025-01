Βρετανία: Έρευνα-σοκ για Πακιστανούς παιδοβιαστές που δρουν σε 41 πόλεις

Σύμφωνα με την Daily Mail, 76 συμμορίες Πακιστανών παιδοβιαστών δρουν σε 41 πόλεις του Ηνωμένου Βασιλείου, με 155 καταδικασθέντες να κυκλοφορούν ελεύθεροι.

Όπως προκύπτει από τη σοκαριστική έρευνα, παιδιά και νεαρές γυναίκες έγιναν στόχος ασιατικών συμμοριών. Το χειρότερο, όμως, που προκαλεί τρόμο και αποστροφή, είναι ότι πολλοί εκ των βιαστών έχουν πλέον επιστρέψει στον τόπο των εγκλημάτων τους, αναζητώντας ενδεχομένως τα επόμενα θύματά τους.

Νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα έγινε γνωστό ότι ο επικεφαλής της διαβόητης συμμορίας παιδεραστών του Ρότσντεϊλ, Καρί ΑμπντούλΡαούφ, επέστρεψε στην πόλη του Μάντσεστερ, σχεδόν μία δεκαετία μετά την αποφυλάκισή του. Αντί να απελαθεί στο Πακιστάν, όπως συνέστησε δικαστής, ο Ραούφ κυκλοφορεί στο Ρότσντεϊλ, «σαν να του ανήκει ο τόπος», γράφει η MailOnline, επικαλούμενη μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής.

Δεν είναι, όμως, ο μόνος: Ελεύθερος, για παράδειγμα, κυκλοφορεί και ο Μπάρας Χουσεΐν, μέλος της συμμορίας του Ρόδεραμ, στα θύματα του οποίου περιλαμβανόταν η ακτιβίστρια Σάμι Γούντγουορντ. Αποφυλακίστηκε τον Δεκέμβριο του 2024, αφού εξέτισε μόλις εννέα χρόνια από την ποινή των 19 ετών που του είχε επιβληθεί, αλλά υπό τον όρο να μην επιστρέψει ποτέ ξανά στην πόλη του Γιόρκσαϊρ.

Όμως, είναι σοκαριστικό ότι πολλοί από τους αποφυλακισθέντες στο παρελθόν δεν είχαν τέτοιους περιορισμούς -πράγμα που σημαίνει ότι τα θύματά τους μπορούν σήμερα να έρθουν πρόσωπο με πρόσωπο με τους βιαστές τους. Μεταξύ άλλων κατά συρροήν βιαστών-παιδόφιλων, που η MailOnline διαπίστωσε ότι ζουν ξανά στις ίδιες πόλεις που έψαχναν για θύματα, είναι οι εξής:

Ο Αζίμ Σουμπχανί, μέλος μιας συμμορίας του Χάλιφαξ, που ευθύνεται για 50 σεξουαλικές επιθέσεις στην Κάσι Πάικ, που ξεκίνησαν όταν ήταν μόλις 13 ετών. Ο Σουμπχανί, που σήμερα είναι 33 ετών, αφέθηκε ελεύθερος στους δρόμους της πόλης του Δυτικού Γιορκσάιρ, αφού εξέτισε το ήμισυ της ποινής των εννέα ετών που του επιβλήθηκε. Επέστρεψε στο γωνιακό οικόπεδο της οικογένειάς του και διατηρεί μια επιχείρηση λιανικής πώλησης μέσω Διαδικτύου. Εθεάθη την Παρασκευή να επιστρέφει από την προσευχή σε τοπικό τζαμί.

Ο Καμπίρ Χασάν, το νεότερο μέλος της διαβόητης συμμορίας παιδόφιλων στο Ρότσντεϊλ, ζει ξανά με τη μητέρα του στην πόλη. Ο 37χρονος σήμερα άνδρας καταδικάστηκε για τον βιασμό ενός κοριτσιού σε ένα εστιατόριο, όπου εργαζόταν. Οι γείτονες στο σπίτι της οικογένειάς του στο Όλνταμ του Μάντσεστερ επιμένουν ότι είναι ένας «αλλαγμένος άνθρωπος». Κι αν έχει αλλάξει τον τρόπο ζωής του, δεν έχει αλλάξει καριέρα -τώρα εργάζεται «σε διαφορετικό μεζεδοπωλείο».

Ο Μοχάμεντ Λιακάτ, αρχηγός μιας συμμορίας που κακοποιούσε έφηβες στο Ντέρμπι, περιγράφηκε από τον δικαστή που τον φυλάκισε για 11 χρόνια ως «κακός άνθρωπος». Η συμμορία του ευθύνεται για δεκάδες βιασμούς σε αυτοκίνητα, ενοικιαζόμενα διαμερίσματα ή ξενοδοχεία στα Μίντλαντς, αφού προηγουμένως προσέφεραν στα θύματά τους αλκοόλ και ναρκωτικά. Ο Λιακάτ έχει πια επιστρέψει στο πατρικό του σπίτι στην πόλη.

