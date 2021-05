Βρετανία: Φωτιά ξέσπασε σε ένα 19ώροφο κτιριακό συγκρότημα κατοικιών στο Λονδίνο

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters

"Προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες σε αρκετούς ανθρώπους και παραμένουν στο σημείο συνεργαζόμενοι με άλλες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης", είπαν.

Η φωτιά που ξέσπασε στο ανατολικό σημείο της βρετανικής πρωτεύουσας, κοντά στην επιχειρηματική συνοικία Κανάρι Γουόρφ, σημειώνεται σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά την πυρκαγιά που είχε εκδηλωθεί στο Γκρένφελ Τάουερ του δυτικού Λονδίνου από την οποία έχασαν τη ζωή τους 72 άνθρωποι.

Η φωτιά εκεί είχε πάρει γρήγορα τεράστιες διαστάσεις εξαιτίας και του εξωτερικού περιβλήματος του κτιρίου και είχε σταθεί αφορμή για να ανοίξει ο διάλογος για την αφαίρεση αυτού του τύπου περιβλήματος από πολυώροφα συγκροτήματα κατοικιών.

Μόλις φέτος η κυβέρνηση ανακοίνωσε με ποιόν τρόπο θα συμβάλει στην χρηματοδότηση της αφαίρεσης του περιβλήματος στα κτίρια αυτά.

Grenfell-clad New Providence Wharf on fire @ballymore@BorisJohnson@RobertJenrick what are you doing to protect us??? #FireSafetyBill#firesafetyscandalpic.twitter.com/98mf2dRFGk