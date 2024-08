Βρετανία: Φωτιά ξέσπασε στη στέγη του Somerset House στο Λονδίνο

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ένα πυκνό σύννεφο καπνού να υψώνεται από τη στέγη του μουσείου, ενός ιστορικού κτηρίου που ανάγεται στο 1796 και βρίσκεται στις όχθες του Τάμεση.

Η κυκλοφορία γύρω από το κέντρο τέχνης θα «διακοπεί με επέμβαση των πυροσβεστών», προειδοποίησε η πυροσβεστική υπηρεσία, που είπε πως έλαβε την πρώτη επείγουσα κλήση περίπου στις 12:00 τοπική ώρα (14:00 ώρα Ελλάδας).

Ten fire engines and around 70 firefighters are responding to a fire at #SomersetHouse on the Strand in London...??pic.twitter.com/EwoqrIcXwZ