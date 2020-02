Bρετανία: Γιατροί καταγγέλλουν τα «ψυχολογικά βασανιστήρια» στα οποία υποβάλλεται ο Τζούλιαν Ασάνζ

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP

Σε επιστολή που δημοσιεύεται στη βρετανική ιατρική επιθεώρηση The Lancet, η ομάδα των γιατρών από 18 χώρες κατηγορεί τις βρετανικές αρχές ότι παραβιάζουν το θεμελιώδες δικαίωμα του Ασάνζ να έχει πρόσβαση σε ιατρική περίθαλψη, μία εβδομάδα πριν από την εξέταση από τη βρετανική δικαιοσύνη του αιτήματος έκδοσης του 48χρονου Αυστραλού, που συνεχίζει να κρατείται στη φυλακή υψίστης ασφαλείας Μπέλμαρς.

«Αν ο Ασάνζ πέθαινε σε βρετανική φυλακή», όπως προειδοποιούσε ο ειδικός εισηγητής του ΟΗΕ για το ζήτημα των βασανιστηρίων Νιλς Μέλτσερ, «αυτό πρακτικά θα σήμαινε ότι βασανίστηκε μέχρι θανάτου», τονίζουν οι υπογράφοντες την επιστολή.

Αφότου ο Τζούλιαν Ασάνζ εξετάστηκε από γιατρό το 2015 στην πρεσβεία του Ισημερινού στο Λονδίνο, όπου είχε βρει καταφύγιο τρία χρόνια νωρίτερα, οι συστάσεις των γιατρών «αγνοούνται μόνιμα», προσθέτουν.

