Βρετανία: Γυναίκα «έλουσε» με μίλκσεικ τον Νάιτζελ Φάρατζ - ΒΙΝΤΕΟ

Ο Φάρατζ είναι περισσότερο γνωστός επειδή ηγήθηκε της επιτυχημένης εκστρατείας για την αποχώρηση της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση το 2016. Λόγω της δημοτικότητάς του, οι Συντηρητικοί πρωθυπουργοί αισθάνονταν πίεση να υιοθετήσουν σκληρότερα μέτρα κατά της μετανάστευσης τα τελευταία χρόνια.

Λίγη ώρα αφού ξεκίνησε την εκστρατεία του για την έδρα του Κλάκτον-ον-Σι, στη νοτιοανατολική Αγγλία, μια γυναίκα τον πλησίασε ενώ έφευγε από μια παμπ και τον έλουσε με ένα μεγάλο ποτήρι αναψυκτικού. Στα πλάνα που αναρτήθηκαν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης ο Φάρατζ απομακρύνεται με τη βοήθεια των σωματοφυλάκων του και δείχνει να μην έχει πάθει τίποτα.

Ο Ρίτσαρντ Τάις, ο πρόεδρος του Reform, είπε ότι το κόμμα δεν εκφοβίζεται και ότι το συμβάν αυτό θα το βοηθήσει να κερδίσει χιλιάδες ψήφους.

Moment Nigel Farage is splattered with milkshake as he launches campaign pic.twitter.com/87YkADFpbC