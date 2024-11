Βρετανία: Η Guardian δεν θα χρησιμοποιεί πλέον το «Χ»

«Θέλαμε να ενημερώσουμε τους αναγνώστες ότι δεν θα δημοσιεύουμε πλέον σε κανέναν επίσημο λογαριασμό της Guardian στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης X», γνωστοποίησε η εφημερίδα.

Η Guardian έχει περισσότερους από 80 λογαριασμούς στο X με περίπου 27 εκατομμύρια ακόλουθους.

Η βρετανική εφημερίδα δήλωσε ότι το περιεχόμενο της πλατφόρμας περιλαμβάνει ακροδεξιές θεωρίες συνωμοσίας και ρατσιστικό περιεχόμενο. «Αυτό ήταν κάτι που εξετάζαμε για καιρό, δεδομένου του συχνά ανησυχητικού περιεχομένου που προωθείται ή βρίσκεται στην πλατφόρμα, συμπεριλαμβανομένων των ακροδεξιών θεωριών συνωμοσίας και του ρατσισμού», ανέφερε.

Παράλληλα τόνισε: «Η εκστρατεία για τις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ χρησίμευσε μόνο για να υπογραμμίσει αυτό που θεωρούσαμε εδώ και πολύ καιρό: ότι το X είναι μια τοξική πλατφόρμα μέσων ενημέρωσης και ότι ο ιδιοκτήτης της, Ίλον Μασκ, μπόρεσε να χρησιμοποιήσει την επιρροή του για να διαμορφώσει το περιεχόμενο του πολιτικού διαλόγου».

Οργανώσεις εκστρατειών κατά της ρητορικής μίσους και η ΕΕ έχουν επικρίνει τον Μασκ, τον πλουσιότερο άνθρωπο στον κόσμο, σχετικά με τα πρότυπα που διαμόρφωσε για το περιεχόμενο στην πλατφόρμα από τότε που την αγόρασε για 44 δισεκατομμύρια δολάρια το 2022.

Ένας αυτοαποκαλούμενος «ντερτεμινιστής του ελεύθερου λόγου», ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla επανέφερε λογαριασμούς που είχαν απαγορευτεί, συμπεριλαμβανομένων αυτών του συνωμοσιολόγου Άλεξ Τζόουνς, του μισογυνιστή influencer Άντριου Τέιτ και του Βρετανού ακροδεξιού ακτιβιστή Τόμι Ρόμπινσον.

Η Guardian τόνισε ότι οι χρήστες του X θα εξακολουθούν να μπορούν να κοινοποιούν άρθρα της εφημερίδας στην πλατφόρμα. Οι δημοσιογράφοι θα μπορούν επίσης να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν την πλατφόρμα για σκοπούς συλλογής ειδήσεων.

Αν και οι επίσημοι λογαριασμοί της Guardian διαγράφονται από το X, δεν θα υπάρχουν περιορισμοί σε ρεπόρτερ που χρησιμοποιούν τον ιστότοπο πέρα από τις υπάρχουσες οδηγίες του οργανισμού για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να είναι ένα σημαντικό εργαλείο για τους ειδησεογραφικούς οργανισμούς και να μας βοηθήσουν να προσεγγίσουμε νέο κοινό, αλλά, σε αυτό το σημείο, το X παίζει πλέον μειωμένο ρόλο στην προώθηση της δουλειάς μας. Η δημοσιογραφία μας είναι διαθέσιμη και ανοιχτή σε όλους στον ιστότοπό μας και θα προτιμούσαμε οι άνθρωποι να έρχονται στον ιστότοπο theguardian.com και να υποστηρίξουν τη δουλειά μας εκεί», υπογράμμισε η εφημερίδα.

Πέρυσι, ο αμερικανικός δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός (NPR), σταμάτησε να δημοσιεύει περιεχόμενο στο X αφού η πλατφόρμα το χαρακτήρισε ως «μέσο ενημέρωσης - συνεργάτη του κράτους». Το PBS, δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο των ΗΠΑ, ανέστειλε επίσης τη χρησιμοποίηση του Χ για τον ίδιο λόγο.

Αυτόν τον μήνα, το φεστιβάλ κινηματογράφου του Βερολίνου δήλωσε ότι σταματά να χρησιμοποιεί το X, χωρίς να αναφέρει επισήμως τον λόγο, ενώ τον περασμένο μήνα, η αστυνομία της Βόρειας Ουαλίας δήλωσε ότι σταμάτησε να χρησιμοποιεί την πλατφόρμα του Μασκ επειδή «αυτή δεν ήταν πλέον συνεπής με τις αξίες μας».

Τον Αύγουστο, το Βασιλικό Εθνικό Ορθοπεδικό Νοσοκομείο δήλωσε ότι αποχωρεί από το X, επικαλούμενο τον «αυξημένο όγκο ρητορικής μίσους και υβριστικά σχόλια» στην πλατφόρμα.

